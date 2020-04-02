Duterte’den corona yasaklarına uymayanların vurulacağı uyarısı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kuralları ihlal edenleri uyardı. Sağlık sektöründe çalışanlara saygı duymayan vatandaşlara tolerans gösterilmeyeceği ve bunun da suç sayılacağını söyledi. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Duterte, “Kurallara uymayan vatandaşlara polis ve güvenlik güçleri tarafından gerekli müdahale yapılacak” dedi.



Duterte, “Bütün yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu zor durumda kalmaması için çalışıyor. Korona virüsün yayılmasına engel olmak için herkesin işbirliği yapması gerek” diyerek, karantina uygulamalarına uyulması gerektiğini vurguladı.



Filipin halkına seslenen Filipinler Devlet Başkanı, “Durum kötüye gidiyor. Bu yüzden size sorunun ciddiyetini ve bizi dinlemeniz gerektiğini söylüyorum. Soruna neden olmaktansa vurulacaksınız” dedi.



Filipinler’de bugüne kadar 2 bin 311 korona virüs vakası görülürken, 96 kişide korona nedeniyle hayatını kaybetti.