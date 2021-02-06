Düzen değişiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın önceki gün dış politikayla ilgili yaptığı açıklamaların ardından, yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin de, yurtdışındaki Amerikan birliklerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Austin, Pentagon’un ABD ordusunun dünyada genelindeki konuşlandırılmasını gözden geçireceğini açıklarken, eski başkan Donald Trump’ın Irak ve Afganistan’daki askeri birliklerin sayısını azaltma kararını da yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

Austin’in aktardığına göre, Pentagon, yapacağı incelemeler sonrasında hangi birliklerin gidip hangilerinin kalacağına karar verecek. ABD’nin yurtdışındaki askeri varlığının incelemesinin müttefiklerle istişare içinde yapılacağını belirten Austin, “Bu incelemeyi yaparken müttefiklerimize ve ortaklarımıza mutlaka danışacağız” dedi. Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby ise yönetimin henüz Irak ve Afganistan’daki askeri duruma dair bir karar vermediğini ifade etti. Trump dönemi askeri yetkililerinin çoğunun görevine son veren Austin, alınacak askeri kararlarda da Trump’ın politika ve stratejilerinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

İş başına gelmeden önce ‘Çin ve Rusya da dahil olmak üzere’ belirli tehditleri ele alarak Ortadoğu’daki ABD kuvvetlerinin varlığını tekrar değerlendireceğini belirten Austin, Trump yönetiminin ABD askeri birliklerinin bir kısmını Almanya’dan çekme kararına da bakacaklarını söylemişti. Çoğunluğu Obama dönemi yetkililerinden oluşan bir ekiple çalışan Başkan Joe Biden’ın, alacağı askeri kararlarla Trump yönetiminin kurduğu dengelerden uzaklaşacağı düşünülüyor.

‘Diplomasi geri döndü’

ABD Başkanı Joe Biden, önceki günkü konuşmasında dış politikada diplomasinin yeniden merkezde olacağını vurgularken, ABD’nin Yemen’deki saldırı operasyonlarına artık destek vermeyeceğini söylemişti. “Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü” ifadelerini kullanan Biden, ABD’nin ihmal ettiği ittifakları yeniden inşa edeceğini ve dünya ile yeniden angaje olacağını kaydetti.

Yemen hükümeti ise, Biden’ın “ülkedeki operasyonlara verilen desteğin sonlandırılması” kararını memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking’in belirlenmesine atıfta bulunularak, bunun Yemen hükümeti ve halkının desteklenmesinde atılmış önemli bir adım olduğu bildirildi.

Biden, 2. Dünya Savaşı’ndan beri Almanya’da bulunan Amerikan birliklerinin de mevcut halini koruyacağını söyledi. Trump, 36 bin olan asker sayısının 12 bine düşürüleceğini açıklamıştı.

Tartışmalı üye komiteden atıldı

Temsilciler Meclisi Perşembe günü yaptığı oylamada 199’a karşı 230 oyla Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’i Mecliste’ki iki üst düzey komisyon görevinden almaya karar verdi. Greene, Demokratlar’a yönelik şiddeti destekleyen açıklamalar yapmıştı. Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı sağcı, komplo teorilerine yatkın tarafını temsil eden Greene’in daha önceki paylaşımlarında komplo teorileri üreten QAnon’a destek verdiği, Demokratlara yönelik şiddet eylemlerini onayladığı, okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ve 11 Eylül terör saldırısının düzmece olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetçiler Greene’e yönelik bir yaptırım kararı almamıştı.

Trump ifade vermeyecek

Eski başkan Donald Trump’ı gelecek hafta Senato’daki azil duruşmasında yargılayacak olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partililer, 6 Ocak’taki Kongre binası baskını önceki sürece ilişkin Trump’ı ifade vermeye çağırdı. Trump’ın avukatı Jason Miller ise Senatodaki yargılama sürecinde “savcılık” görevi görecek Demokrat vekillerin Trump’a yaptıkları ifade çağrısının “komik” olduğunu savunarak, “Başkan anayasal olmayan bu süreçte ifade vermeyecektir” açıklamasını yaptı.