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11.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Efsane’yi eşi tehdit etmiş!

Ünlü müzik grubu ‘The Supremes’in solisti Mary Wilson’ın ölümü yaşadığı ilişkileri de gündeme getirdi. İngiltere’nin efsanevi şarkıcısı Tom Jones da Wilson ile ilişkisi nedeniyle eşi tarafından tehdit edilmiş

‘Efsane’yi eşi tehdit etmiş!

ABD’de birçok yeteneği müzik dünyasına kazandıran Motown şirketinin ünlü gruplarından ‘The Supremes’in ‘diva’ lakaplı solisti Mary Wilson, önceki gün Las Vegas’taki evinde uyurken hayatını kaybetti. Mary Wilson’ın ölümü ilişkilerini de gündeme getirdi. Aktör Steve McQueen ve film yapımcısı David Puttnam gibi ünlülerle aşk yaşayan Wilson’ın en sansasyonel ilişkisi, İngiltere’nin ünlü şarkıcısı Tom Jones ile olmuştu. İkili ilişkilerine Tom Jones’un 1968’de ABD gezisi sırasında başlamış. Efsanevi sesin eşi Linda Jones, kocasının İngiltere’nin Bournemouth kentinde sahne alacağı sırada Wilson’ın da ABD’den buraya geldiğini öğrenince şüphelenmiş.

‘Efsane’yi eşi tehdit etmiş



‘Hadım ettiririm’

İki şarkıcı, ABD - İngiltere hattında büyük aşk yaşarken Wilson sık sık Tom Jones’un Bournemouth’taki evinde kalmış. İlişki, Linda Jones’un gizlice Bournemouth’a gelmesiyle ortaya çıkmış. Tom Jones ve asistanı Chris Ellis, Linda Jones’un geleceğini öğrenince Mary Wilson’ı apar topar evden çıkarmış ve ilişkiye dair tüm ‘kanıtları’ yok etmiş! Ancak eve baskın yapan Linda Jones, mutfaktaki fırında Wilson’ın yaptığı yemeği görünce ilişkiyi anlamış ve eşini “İhanetin sürerse seni hadım ettirim” diye tehdit etmiş. Şu an 80 yaşında olan Tom Jones’un eşi Linda Jones 2016’da öldü.

‘Efsane’yi eşi tehdit etmiş




‘Tom kalbimi kırdı’

1960’larda popülerliği ‘The Beatles’ ile yarışan ancak 1977’de dağılan ‘The Supremes’in solisti Mary Wilson, Tom Jones’un kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. Wilson, “Tom’un hayatında eşinin dışında başka kadınlar da vardı. Ben o başka kadınlardan biriydim. Ama onu seviyordum. Ne yazık ki kalbimi kırdı ve ayrılmak zorunda kaldık. Tabii ayrıca Tom evliydi, böyle devam edemezdik” demişti. 77 yaşında ölen Wilson’ın solo albüm çalışması üç gün önce Youtube’de duyurulmuştu.

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