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29.12.2020 - 11:41 | | DHA

Eksi 35 derecede koştular! 6 saat sürdü...

Rusya’da eksi 35 derece düzenlenen koşu maratonuna katılan yarışmacılar, 6 saat süreyle soğuk havada buzun keyfini yaşadı.

Eksi 35 derecede koştular! 6 saat sürdü...

Rusya’nın Novosibirsk kentinde termometreler eksi 35 dereceyi gördü. Spor kulubü üyeleri yaklaşık 10'dan fazla kişi dondurucu havaya aldırış etmeden koşu yarışmasına katıldı.Soğuk havaya rağmen, mayolarıyla koşu maratonuna katılan yarışmacıların 6 saatlik o anları şaşırttı. Soğuk havada koşu sonrası hızını alamayan yarışmacılar, buz çukuruna girerek yüzdü.

Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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