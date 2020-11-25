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25.11.2020 - 09:14 | | AA

Ekvador İçişleri Bakanı görevden alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un İçişleri Bakanı Maria Romo, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara polisin sert müdahalesine izin verdiği gerekçesiyle görevinden alındı.

Ekvador İçişleri Bakanı görevden alındı

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Ekvador Kongresinde milletvekilleri, 18 "hayır" ve 12 çekimser oya karşı 104 "evet" oyu ile Romo'nun görevinden alınmasını onayladı.

Karara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Maria Romo, "Vatandaşların güvenliğini ve barışı muhafaza etme görevimi, yasal ve anayasal sorumluluklar içerisinde yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Romo, 16 Ekim 2019'da ülkede akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması nedeniyle 11 gün süren hükümet karşıtı protestolarda polisin, halkın canını riske atan, kullanım süresi dolmuş göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin kullanmasına izin vermekle suçlanıyordu.

Protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı 1330 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.
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