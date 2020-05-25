Ekvador'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 3 bin 203'e çıktı

Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şimdiye kadar toplam ölü sayısı 3 bin 203'e çıktı, vaka sayısı da 599 artarak 37 bin 355'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 3 bin 560 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm 14 Mart'ta görülmüştü.