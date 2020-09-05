Ekvator Ginesi Hakkında Bilgiler; Ekvator Ginesi Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ekvator Ginesi bayrağı, günümüzdeki yapısını 21 Ağustos 1979 yılında almış ve göndere çekilmiştir. Yeşil, beyaz, kırmızı ve mavi renklerden oluşur. Orta kısımda ise ülkenin arması bulunur. Bayraktaki beyaz renk barışı, kırmızı bağımsızlık için verilen mücadeleyi, yeşil ülkedeki doğal zengin kaynakları, mavi denizi simgeler. Ortada yer alan armanın anlamı ise barış ve birliktir.



Ekvator Ginesi Nerede Bulunur?



Resmi adıyla Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu kıyılarında, Afrika kıtasında bulunuyor. Doğu ve güney kısmında Gabon, batısında Gine körfezi, kuzeyinde Kamerun, güneybatısında Principe ve Sao Tome bulunuyor.



Ekvator Ginesi Başkenti Neresidir?



Ekvator Ginesi ülkesinin başkenti, Malabo şehridir. Başkent, aynı zamanda en fazla gelişen şehirlerin başında gelir. Oyala, Bata, Mongomo, Luba, Aconibe Ekvator Ginesi ülkesinin diğer önemli şehirleri arasında sayılırlar.



Ekvator Ginesi'nin Nüfusu Ne Kadar?



Ekvator Ginesi nüfusu, worldometers.info tahmini verilerine göre 1.402.985 kişiden oluşur. Ülke nüfusuyla, dünya sıralamasında 153. basamakta yer buluyor. Ülkedeki yıllık nüfus artışı ise dünya genelinin üzerinde %3.47 oranında yükseliş sağlamıştır.



Ekvator Ginesi Para Birimi Nedir?



Ülkede kullanımda olan para birimi Orta Afrika frangıdır. Orta Afrika frangı simgesi, CFA'dır. Ülkede kullanılan para birimi, bazı Afrika ülkeleri arasında da tercih edilir. 1 Orta Afrika frangı, 0.013 Türk lirasıyla aynıdır.



Ekvator Ginesi'nin Resmi Dili Hangisi?



Ekvator Ginesi ülkesini 3 ayrı resmi dili bulunur. Bunlar; Portekizce, İspanyolca ve Fransızca'dır. Halk içerisinde Ibo, Bubi ve Fang dilleri yaygın şekilde konuşulur. Ülkede İngilizce dili özellikle batı kesimlerinde sıkça kullanılır. Batı kısmında İngilizce 'Weskos' denilen lehçeyle konuşuluyor.



Ekvator Ginesi ile Türkiye Arası Saat Farkı Ne Kadardır?



Ekvator Ginesi Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında saat farkı 2 saattir. Ülkemiz Ekvator Ginesi ülkesinin 2 saat ilerisindedir. Türkiye'de saat 15:00 olduğunda, Ekvator Ginesi devletinde 13:00 olur.



Ekvator Ginesi Ekonomisi



Ülkede 1990'lı yıllarında keşfedilmiş olan petrol, Ekvator Ginesi'ni kıtanın hızlı büyüyebilen ekonomilerinden birisi haline getirmiştir. Petrol ülkenin önemli bir gelir kaynağı ilen yabancı yatırımların yükselmesi, ekonominin güçlenmesine katkı sunmuştur.



Ekvator Ginesi ülkesi, geçmiş dönemlerde yükseliş trendini devam ettirememiş, son yıllarda sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Buna rağmen kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksektir.



Ekvator Ginesi İklimi



Sıcaklık ortalamasının 26 derecece civarlarında olan Ekvator Ginesi, tropikal iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması ise 2400 ile 4600 mm arasında değişir. Bazı bölgeleri yağışlı geçtiğinde, diğer bölgeleri kuru geçebilir. Ancak yağmur oranı, dünya ortalamasının çok üzerindedir.



Ekvator Ginesi'ne Ne Zaman Gidilebilir?



Ekvator yakınlarında olduğundan bölge iklimi ülkeye hakimdir. Bu nedenle her dönem ülkeye gidilebilir. Hangi bölgeye gidilecekse, buna göre planlama yapılmalıdır. Bioko ve Rio Muni bölgeleri arasında tam tersi durum söz konusu olduğundan, yağışlı dönemlere dikkat edilmelidir. Ekvator Ginesi'ne ziyaret edilebilecek en iyi zaman dilimi ise ilkbahar mevsimidir.



Ekvator Ginesi'nde Sosyal Yaşam



2000'li yıllarda dünyanın yükselen yıldızlarından birisi olan Ekvator Ginesi, son dönemlerde bazı ekonomik sorunlar yaşamıştır. Buna rağmen, halkın refah seviyesi çok yüksektir. Ülke gelirlerinin çoğunluğu, halka adil şekilde dağıtılmaya çalışılır. İnsanların yaşam standartları yüksek fakat sanat gibi faaliyetler tam gelişmemiştir.