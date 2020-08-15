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15.08.2020 - 20:07 | | DHA

El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 Milyar sterlin...

Birleşik Arap Emirliği Başbakanı'nın kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin, İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad'ı 10 yıl önce dolandırdığı gerekçesiyle haklarında 1 milyar sterlinlik dava açıldı.

El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 Milyar sterlin...

Muhammed Haddad, Dubai'yi yöneten al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere'de 1 milyar sterlinlik dava açtı. İngiliz vatandaşı Haddad, Dubai'deki emlak firması KM Holdings'teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak zorunda kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

SATMAZSA HAPSE GİRECEKTİ

Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatıyla yemek programında önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süre zarfında en ufak bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
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