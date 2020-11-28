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28.11.2020 - 07:00 |

El-Mehdi’yi uğurladılar

Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nde 85 yaşında hayatını kaybeden Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi’nin cenazesi başkent Hartum’da toprağa verildi.

El-Mehdi’yi uğurladılar

Mehdi’nin naaşı, Halife Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından İmam Mehdî Kubbesi Kabristanı’na defnedildi. Sudan’da iki dönem Başbakanlık yapan Mehdi, 11 Nisan 2019’de askeri darbeyle görevine son verilen devrik lider Ömer el-Beşir’in 1989’da yaptığı askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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