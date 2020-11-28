28.11.2020 - 07:00 |
El-Mehdi’yi uğurladılar
Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nde 85 yaşında hayatını kaybeden Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi’nin cenazesi başkent Hartum’da toprağa verildi.
Mehdi’nin naaşı, Halife Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından İmam Mehdî Kubbesi Kabristanı’na defnedildi. Sudan’da iki dönem Başbakanlık yapan Mehdi, 11 Nisan 2019’de askeri darbeyle görevine son verilen devrik lider Ömer el-Beşir’in 1989’da yaptığı askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.