23.12.2020 - 10:36 |
Elektrik kesintisi Buenos Aires'te hayatı durdurdu
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Salı günü büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Yüz binlerce ev ve işyeri kesinti sebebiyle olumsuz etkilendi. Metro hatları kesinti sebebiyle durma noktasına geldi.
Elektrik şirketi Edesur, şehrin güney-orta bölgesinde yaklaşık bir milyon kişinin etkilendiğini söyledi.
Kesintinin bir trafo merkezindeki yangın sebebiyle gerçekleştiği belirtildi. Şehrin itfaiye teşkilatı, bir elektrik trafo merkezinin yakınında bir yangına müdahale ettiğini doğruladı.
Pek çok bölgede trafik ışıklarının da çalışmaması sebebiyle trafikte de büyük yoğunluklar yaşandı.
Edesur, salı akşamı itibariyla sorunun giderildiğini ve elektrik dağıtımının yeniden gerçekleştiğini duyurdu.
Yaz aylarında sıcak hava sebebiyle artan elektrik kullanımı Buenos Aires'te sık sık elektrik kesintilerine yol açıyor.
Kaynak: BBC Türkçe
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