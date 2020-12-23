Elektrik kesintisi Buenos Aires'te hayatı durdurdu

Elektrik şirketi Edesur, şehrin güney-orta bölgesinde yaklaşık bir milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

Kesintinin bir trafo merkezindeki yangın sebebiyle gerçekleştiği belirtildi. Şehrin itfaiye teşkilatı, bir elektrik trafo merkezinin yakınında bir yangına müdahale ettiğini doğruladı.

Pek çok bölgede trafik ışıklarının da çalışmaması sebebiyle trafikte de büyük yoğunluklar yaşandı.

Edesur, salı akşamı itibariyla sorunun giderildiğini ve elektrik dağıtımının yeniden gerçekleştiğini duyurdu.

Yaz aylarında sıcak hava sebebiyle artan elektrik kullanımı Buenos Aires'te sık sık elektrik kesintilerine yol açıyor.

Kaynak: BBC Türkçe