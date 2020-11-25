Elon Musk, Bill Gates’i solladı

Tesla’nın bu yıl hisse değerlerinin yüzde 500 artması sonucu Musk’ın yıl başından bu yana servetini 100.3 milyar dolar artırarak 127.9 milyar dolarlık servete ulaştığı belirtildi. Elon Musk bu yılın başında listede 35’inci sıradaydı.