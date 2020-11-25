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25.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Elon Musk, Bill Gates’i solladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su ve kurucusu olan Elon Musk, Bloomberg’ün “dünyanın en zenginleri” listesinde Microsoft’un patronu Bill Gates’i geçerek 2’nci oldu. T

Elon Musk, Bill Gates’i solladı

Tesla’nın bu yıl hisse değerlerinin yüzde 500 artması sonucu Musk’ın yıl başından bu yana servetini 100.3 milyar dolar artırarak 127.9 milyar dolarlık servete ulaştığı belirtildi. Elon Musk bu yılın başında listede 35’inci sıradaydı.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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