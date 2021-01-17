Emekli subay ‘rehin alma' niyetindeymiş!

ABD’nin başkenti Washignton’da 6 Ocak günü Temsilciler Meclisi’nin basılmasıyla sonuçlanan olaylara karışan 53 yaşındaki emekli Hava Kuvvetleri subayı Yarbay Rendall Brock Jr’un üzerinde plastik kelepçe bulundu. Brock Jr’ın yargılandığı Teksas eyaletinde, Başsavcı Yardımcısı Jay Weimer “Rehin almak istiyordu. ABD hükümetinin üyelerini kaçırmak, belki de alıkoymak, belki de infaz etmek istiyordu” dedi.

Brock, meclis katında kask ve koruyucu yelek giymiş halde fotoğraflandıktan sonra Teksas'ta Pazar günü gözaltına alınmıştı. Brock’un üzerinde plastik kelepçe tespit edilmişti.