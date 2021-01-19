‘En baba’ başbakan

Nişanlısı Carrie Symonds olmadan yürüyüşe çıkan başbakanın gömleğindeki leke ve oğlunun çoraplarının birbirinden farklı olması dikkati çekti. Öte yandan, çekilmesi planlanan “This Sceptred Isle” adlı bir yapımın Başbakan Boris Johnson’ın pandemiyle nasıl başa çıktığına, oğlu Wilfred’in doğumuna ve eski sevgilisi Helen Macintyre’in dünyaya getirdiği 11 yaşındaki kızı Stephanie’ye odaklanacağı belirtildi.