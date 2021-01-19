MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘En baba’ başbakan
ABONE OL
19.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘En baba’ başbakan

Koronavirüs kriziyle mücadele eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün başkent Londra’da 8 aylık oğlu Wilfred ile yürüyüşe çıkarak yoğun iş programının ortasında babalık görevlerini de ihmal etmediğini gösterdi.

‘En baba’ başbakan

Nişanlısı Carrie Symonds olmadan yürüyüşe çıkan başbakanın gömleğindeki leke ve oğlunun çoraplarının birbirinden farklı olması dikkati çekti. Öte yandan, çekilmesi planlanan “This Sceptred Isle” adlı bir yapımın Başbakan Boris Johnson’ın pandemiyle nasıl başa çıktığına, oğlu Wilfred’in doğumuna ve eski sevgilisi Helen Macintyre’in dünyaya getirdiği 11 yaşındaki kızı Stephanie’ye odaklanacağı belirtildi.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet