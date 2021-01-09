En çok aranan marka Louis Vuitton oldu

Fransız moda devi Louis Vuitton’un tam 47 ülkede en çok aranan moda markası olduğu ortaya çıkarken, ikinci sırada 13 ülkede en çok aranan marka olan Gucci bulunuyor. Üçüncü sırada 12 ülkede lider olan Chanel, dördüncü sırada ise 11 ülkede lider olan Calvin Klein yer aldı. Türkiye’de ise en çok aranan marka Rolex oldu. Avrupa’nın neredeyse tamamında Louis Vuitton en çok aranan marka olurken, Kuzey Amerika’da Loewe’nin ilk sırada olması dikkat çekti.