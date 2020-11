En çok zengin ülkeleri vurdu

Dünyada yeni tip koronavirüskoronavirüs vaka sayısı 46.4 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 200 bini aştı. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 34 milyon 111 bini geçti. Çin’in Vuhan kentinde aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim insanları da salgının etkisini araştırmayı sürdürüyor. O araştırmalardan biri İngiltere’de Imperial College London’da gerçekleştirildi. Araştırmada, yüksek gelirli ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm oranlarının yoksul ülkelere göre 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Yaşlı nüfus yüksek



Araştırmaya göre, koronavirüs yüksek gelirli ülkelerdeki tüm hastaların yaklaşık yüzde 1.15’ini öldürüyor. Hastalığa karşı daha az savunmasız olan düşük gelirli ülkelerde ise koronavirüs kaynaklı ölüm oranı yüzde 0.23’e kadar düştü. Uzmanlar, yüksek gelirli ülkelerde nüfusun daha yaşlı olması ancak düşük gelirli ülkelerin daha genç nüfusa sahip olmasının koronavirüs ölümlerini etkilediğini söyledi. 175 antikor çalışmasını inceleyen uzmanlar, insanlar yaşlandıkça ölüm oranının sürekli olarak arttığını ve koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin, yaştaki her 8 yıllık artış ile iki katına çıktığını aktardı. Düşük gelirli ülkelere kıyasla daha yaşlı nüfusa sahip ABD, Avustralya, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde koronavirüse yakalanan her 100 kişiden en az 1’inin öldüğü belirtildi. Araştırmacılar tüm ülkelerin aynı ölçümleri kullanmadığını ve belirtisiz hastalar testlere dahil edilmediği için resmi vaka ve ölüm verilerini kullanmadıklarını belirterek sonuçlarda yanılma payı olabileceğini dile getirdi.



Ayin yasağının iptalini istediler

Yeni tip koronavirüs salgınının vurduğu Avrupa ülkeleri, vaka sayısının artışıyla birlikte yeniden önlemlerini artırdı. Salgının yeni merkez üssü olarak nitelendiliren Fransa’da 30 Ekim’den itibaren bir ay süreyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak dün hükümet sözcüsü Gabriel Attal, başkent Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağına başlama saatinin 21.00’e çekileceğini duyurdu.Danıştay’a başvuru

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, ülkede 418 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı ise 37 bin 435’e yükseldi. Tedirler çerçevesinde şehirlerarası yasağında uygulandığı ülkede Katolikler, salgın nedeniyle ayinlere getirilen yasağın iptali için Danıştay’a başvurdu. Bayonne, Montauban, Avignon, Saint-Pierre ve Fort-de-France ile Frejus-Toulon piskoposları, Katolik Aile Dernekleri ve bazı Katolik şahıslar, dini ibadetlerin yasaklanmasının ibadet özgürlüğüne saygı duyulmaması anlamına geleceği gerekçesiyle Kovid-19 karantinası kapsamında kiliselere getirilen ayin yasağının kaldırılmasını istedi.



‘Kovid, grip yüzünden vücutta uzun yaşıyor’



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, hükümet nezdinde faaliyet gösteren yeni tip koronavirüsle mücadele koordinasyon konseyinin başkanlık kurulu toplantısında konuştu. Grip yüzünden Kovid-19’un vücutta daha uzun yaşadığını belirten söyleyen Popova, “Akut solunum yolu enfeksiyonlarının artması, sümük doku ve üst solunum yollarının zarar görmesi bağlamında Kovid-19 enfeksiyonunun varlığı ilkbahar ve yaz aylarında gördüğümüzden daha uzun sürüyor” dedi. Rusya’nın bazı bölgelerinde yapılan araştırmaya göre, hastaların yüzde 50’sinin bir testinin pozitif çıktığını kaydeden Popova, “Hastaların yüzde 20’si de belli aralıklarla iki veya üç pozitif sonuç verdi. Yüzde 30’u oldukça uzun bir süre sonra pozitif sonuç veriyor. Bu durumda da negatif sonuç alına kadar 4 ilâ 7 test yapmak zorunda kalınıyor” dedi.



iNGiLTERE DE KAPANIYOR



Başbakan: Geç kalmadık



Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci karantina kararı alan İngiltere’de yarından itibaren 4 haftalık ulusal çapta karantina uygulanacak. Başbakan Boris Johnson’un “Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın” çağrısıyla duyurulan yeni karantina 2 Aralık’a kadar devam edecek. Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek. İnsanların evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler için çıkmalarına izin verilecek. Farklı hanelerin üyeleri ise bir araya gelemeyecek. Başbakanı Boris Johnson, karantina kararına ilişkin parlamentoda açıklama yaptı. Johnson, bazı hastanelerde ilk dalgaya oranla daha fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu söyledi. Johnson, “Önlem almada Avrupalı dostlarımız ve ortaklarımızdan daha yavaş olduğumuz yönündeki her türlü değerlendirmeyi reddediyorum. Esasen, örneğin hem ölümler hem de enfeksiyon oranları Fransa’dakinden daha düşük olduğu bir dönemde ulusal çapta önlemlere geçiyoruz” dedi. Önlem alınmaması durumunda doktorların kimin ölüp kimin yaşayacağı kararını vermek zorunda kalacağı uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, bunu “tıbbi ve ahlaki bir felaket” olarak niteledi. Ülkede son 24 saatte 18 bin 950 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 864’e çıktı. Can kaybı ise 136 artarak 46 bin 853’e ulaştı.



Plastik torbayla taşındılar



Belçika’da hastaneye yatırılan kişi sayısı bahar aylarındaki ilk dalganın da üzerine çıkarak 7231’e ulaştı. Bu kişilerin 1302’si yoğun bakımda tutuluyor. Ülkedeki yoğun bakım yatağı sayısı 2000 civarında. Hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle ağır hastalar hava ambulansla Almanya’ya sevk ediliyor. Belçika’dan bu hastalar ekipman yetersizliği nedeniye kabinler yerine plastik dev torbaların içine konularak nakledilmeye başlandı.

Protestolar sürüyor



İtalya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak, 39 bin 59 oldu. Salgın başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 731 bin 588’e ulaştı. İtalya’da vaka sayısındaki artış üzerine hükümet yeni kısıtlayıcı tedbirler alınmasını kararlaştırmıştı. Başbakan Giuseppe Conte’nin yaptığı açıklamaya göre, salgın verilerinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha sıkı tedbirler alınacak ve bu bölgeler için seyahat kısıtlamaları uygulanacak. Ancak ülkede tedbirlere yönelik protestolar da sürüyor. Venedik’te toplanan denizcilik sektörü temsilcileri bunlar arasındaydı.



‘Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir’



Yeni tip koronavirüsün bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi. Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD’de Teksas Üniversitesi’nde görevli uzmanlar tarafından 5000 aşkın hasta incelendi. Kovid-19’u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, salgınının ilk dalgasında Houston’daki hastaların yüzde 71’inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99.9’a çıktığı gözlendi. Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, “virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu” ortaya koyduğunu ifade etti. 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.



Antarktika’ya bilim ekibi



Koronavirüs salgının ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika’da pandemi nedeniyle tüm büyük araştırma projeleri durdurulmuştu. Ancak İngiltere, yıllardır devam eden veri toplama işleminin sekteye uğramaması için kıtaya bilim insanlarından oluşan bir ekibi göndereceği duyurdu. Koronavirüs testi yapılan, sağlık sorunu olmayan ve yolculuktan önce 14 gün karantinada tutulan 40 kişilik İngiliz bilim ekibinin Kraliyet Araştırma Gemisi James Clark Ross ile yarın Antarktika’daki İngiliz araştırma üssü olan Rothera’ya gönderileceği açıklandı.