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20.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

En güçlü mafyaya karşı savaşıyor

İtalya’nın en güçlü mafya grubu Ndrangheta’ya üye 355 sanığın yargılandığı davanın savcısı Nicola Gratteri, çetelere meydan okuyor. Gratteri, İtalya’da en büyük mafya davasının bu ay başladığı Calabria’da doğmuş. Mafyanın kendisine ve ailelere yaşattığı zorbalığın ardından savcı olmaya karar vermiş.

En güçlü mafyaya karşı savaşıyor

2 yıldır Ndrangheta ile ilgili araştırma yapan 62 yaşındaki savcı, devlet tarafından 24 saat korunuyor. 1980’lerin sonlarında mafya avına başladığından beri, İtalya’nın en kötü şöhretli gangsterlerinin çoğunu hapse atan “Bay dokunulmaz” lakaplı Gratteri, “Aylarca saklanıyorum ve ailemle çok az yaşadım. Çocuklarımın büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşamadım” dedi. Şu an yetişkin olan çocuklarının kendisini anladıklarını söyleyen Gratteri, her an ölümle burun buruna olmasına rağmen mafya üyelerini yakalamaya tutkuyla bağlı olduğunu ifade etti.

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