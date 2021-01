En güçlü mafyaya karşı savaşıyor

2 yıldır Ndrangheta ile ilgili araştırma yapan 62 yaşındaki savcı, devlet tarafından 24 saat korunuyor. 1980’lerin sonlarında mafya avına başladığından beri, İtalya’nın en kötü şöhretli gangsterlerinin çoğunu hapse atan “Bay dokunulmaz” lakaplı Gratteri, “Aylarca saklanıyorum ve ailemle çok az yaşadım. Çocuklarımın büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşamadım” dedi. Şu an yetişkin olan çocuklarının kendisini anladıklarını söyleyen Gratteri, her an ölümle burun buruna olmasına rağmen mafya üyelerini yakalamaya tutkuyla bağlı olduğunu ifade etti.