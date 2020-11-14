ABD federal seçim yetkilileri Donald Trump’ın hiçbir kanıt göstermeden kendisine verilen 2,7 milyon oyun silindiğine dair iddiaları üzerine açıklama yaptı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nda seçim güvenliği üzerine çalışan birim Perşembe günü yayınladığı bildiri yayınladı.

Yetkililer, 2020 başkanlık seçiminin “bugüne kadarki en güvenli seçim” olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Seçimi inceleyen komite “Seçimde sayılmayan, değişiklik yapılmış veya sistemde silinmiş oy tespit edilmedi” dedi. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) adlı birim “Seçim sürecimiz hakkında çok sayıda temelsiz iddia ve yanlış bilgi dolaşıma sokulsa da seçimin güvenli bir şekilde geçtiğinden eminiz, siz de emin olabilirsiniz” dedi.

CISA’nın açıklamasında, “Şu anda ülke genelinde seçim yetkilileri, sonucu kesinleştirmeden önce tüm seçim sürecini gözden geçiriyor ve iki kez kontrol ediyor. Oylama sisteminde oy pusulalarının silindiğine, kaybedildiğine, değiştirildiğine veya herhangi bir şekilde hacklendiğine dair hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı. Reuters’a göre ajansın başkanı Christopher Krebs, Trump yönetimi tarafından kovulmayı bekliyor.

Biden farkı açtı

Öte yandan ABD’de henüz sonucu kesinleşmemiş eyaletlerden Arizona’da sayım tamamlandı. Başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, az farkla Demokrat aday Joe Biden kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49,4’ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın oy oranı ise 49,06’da kaldı. Bu sonuçla Biden, yaklaşık 11 bin oy fark ile hanesine 11 delege daha yazdırdı.

Sonuçları belli olan 16 delegeli Georgia eyaletini oyların yüzde 49,52’sini alan Biden kazanırken, 15 delegeli Kuzey Carolina’da yüzde 50 oyla Trump galip geldi. Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşırken, Trump 232 delegede kaldı.

ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmiş değil. Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak’ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump’ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, “Ben Trump’ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda” yanıtını verdi.

Obama: Tehlikeli bir yol

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump’ın 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına ilişkin temelsiz iddialarını destekleyen Cumhuriyetçi Parti’den bazı üst düzey siyasetçileri demokrasinin meşruiyetini zedelemekle suçladı. CBS televizyonunda Pazar günü yayımlanacak olan mülakatında Obama, seçimleri açıkça Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın kazandığını söyledi. Obama, Trump yönetiminin yenilgiyi kabul etmeyi reddetmesinin, Amerikan siyasetinin geleneklerinden bir kopuş, “demokrasiyi gözden düşüren tehlikeli bir yol” oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan Obama, 17 Kasım’da yayımlanacak “Vadedilmiş Toprak” adlı 768 sayfalık anı kitabında Donald Trump’ın 2016 seçimlerini nasıl kazandığı ile ilgili iddialarda bulundu. Obama kitapta, “İlk siyahi başkan olarak Beyaz Saray’daki varlığım, derin bir paniği tetiklemiş gibiydi. Ülke, doğal düzenin bozulduğu hissine kapılmıştı. Trump da ülkenin ruh halini hissederek seçimde bundan yararlandı” ifadesine yer verdi. Obama, Trump’ın kendisinin ABD’de doğmadığını, bu nedenle başkanlığının gayri meşru olduğunu öne sürerek halkı “Beyaz Saray’da siyah bir adam var” düşüncesiyle korkuttuğunu ve halka ırksal kaygılarını yükseltecek bir “iksir” verdiğini söyledi.

Çin de kutladı

ABD’de seçimi kazandığı açıklanan Demokrat aday Joe Biden dünyanın çoğu ülkesinin liderleri tarafından kutlandı. Ancak Rusya ve Çin gibi önemli ülkelerden Biden’a henüz kutlama mesajı gelmemişti. Dün Çin, 3 Kasım’da düzenlenen ABD seçimlerinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra seçilmiş başkan Joe Biden’ı tebrik eden ülkeler arasına girdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yayımladığı mesajda, “ABD halkının seçimine saygı duyuyoruz. Bay Biden’ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vang, mesajında, seçim sonucunun ‘ABD yasaları ve prosedürlerine uygun bir şekilde onaylanacağını’ vurgulamayı da ihmal etmedi. Çin, başkan seçilen Biden’ı geçen hafta tebrik etmekten kaçınmış, Rusya, resmi sonuçları beklemeden Biden’ın tebrik edilmeyeceğini açıklamıştı. Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD-Çin ilişkileri kötü bir seyir izlemişti.