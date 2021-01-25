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25.01.2021 - 11:57 | | İHA

Endonezya, İran ve Panama bandıralı tankerlere el koydu

Endonezya, İran ve Panama bandıralı tankerlere yasa dışı petrol transferi yaptıkları gerekçesiyle el koydu. Endonezya sahil güvenlik sözcüsü Wisnu Pramandita, Kalimantan açıklarında ele geçirilen tankerlerin soruşturma için Batam Adası’na demirlendiğini söyledi.

Endonezya, İran ve Panama bandıralı tankerlere el koydu

Endonezya sahil güvenliğinin, İran bandıralı Horse ve Panama bandıralı Freya adlı tankerlere Endonezya karasularında yasa dışı petrol transferi yaptıkları gerekçesiyle el koyduğu belirtildi. Endonezya sahil güvenlik sözcüsü Wisnu Pramandita, Kalimantan açıklarında ele geçirilen tankerlerin soruşturma için Batam Adası’na demirlendiğini söyledi. 23 Ocak’ta yerel saatle 05.30'da tespit edilen tankerlerin bayraklarını gizlediğini, otomatik tanımlama sistemlerini kapattığını ve telsiz çağrısına yanıt vermediğini ifade eden Wisnu, Horse tankerinin Freya’ya petrol aktarırken yakalandığını belirtti. Panama bandıralı tankerin çevresinde petrol sızıntısı görüldüğünü kaydeden Wisnu, iki tankerdeki 61 mürettebatın da gözaltına alındığını aktardı.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında, “Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi bekliyoruz çünkü bununla ilgili bazı çelişkili bilgiler aldık. Bu elbette teknik bir konu ve bu sorunlar gemicilikte her zaman var olmuştur” dedi.

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