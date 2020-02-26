26.02.2020 - 12:42 | | AA
Endonezya'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan adalar ülkesindeki sarsıntının ardından tsunami alarmı verilmedi.
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Maluku Tenggara bölgesinin 56 kilometre kuzeybatısında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.
Bu arada, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.