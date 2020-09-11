Endonezya’da aşı adayı corona virüse yakalandı

Olay, Endonezya’nın Bandung kentinde meydana geldi. Çin merkezli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Endonezya merkezli Bio Farma tarafından şirketi tarafından ülkeye getirilen aşı için gönüllü olan bir kişi koronavirüse yakalandı.

Kişinin cinsiyeti açıklanmazken, ilk aşı denemesinin ardından protokollere uymayarak şehir dışına çıktığı ve döndüğünde ikinci deneme aşısını olduğu ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edildi.



“VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL”



Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, bahsi geçen kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, ancak virüsün kaynağının aşı değil, seyahat etmesi olduğunu belirtti.