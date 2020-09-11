Endonezya’da aşı adayı corona virüse yakalandı

Olay, Endonezya’nın Bandung kentinde meydana geldi. Çin merkezli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Endonezya merkezli Bio Farma tarafından şirketi tarafından ülkeye getirilen aşı için gönüllü olan bir kişi koronavirüse yakalandı.
Kişinin cinsiyeti açıklanmazken, ilk aşı denemesinin ardından protokollere uymayarak şehir dışına çıktığı ve döndüğünde ikinci deneme aşısını olduğu ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edildi.
“VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL”
Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, bahsi geçen kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, ancak virüsün kaynağının aşı değil, seyahat etmesi olduğunu belirtti.
Otel odasında yaşadığı tacizi anlattı! "O günden sonra uyuyamıyorum"Kırıkkale'de konakladığı otelde gece odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek şikayette bulunan elektirik- elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, DHA'ya konuştu. Kamişli, "O günden sonra sürekli uyanıyorum geceleri, korkuyorum. İnanın psikolojik anlamda korku yaratan bir şey. Umarım sorumlular cezalandırılır ve başka insanlar bunu yaşamaz" dedi.