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24.04.2020 - 12:48 | | AA

Endonezya'da corona nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı!

Endonezya’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Endonezya'da corona nedeniyle tüm seyahatler yasaklandı!

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan  ve bayramda ‘’memlekete dönüş’’ yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli  tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını

Irawati, yasakla uçak, deniz ve tren seferlerinin yanı sıra kara yolu  ile şehirler arası ulaşımda kamu ve özel taşıtların tamamının kısıtlandığını  ifade etti.

Irawati, kargo taşımacılığı, cenaze aracı, ambulans, itfaiye, polis ve  askeri araçlar gibi zaruri hizmetlere ait taşıtların yasaktan muaf olduğu  bilgisini paylaştı.

TAHLİYE VE KARGO UÇAKLARINA İZİN VERİLECEK

Bakanlığın Hava Taşımacılığı Direktörü Novie Riyanto, iç ve dış hat  uçuşlarında ticari ve charter seferlerinin  1 Haziran’a kadar askıya alınacağını  belirtti.

Riyanto, tahliye ve kargo uçaklarına ek olarak yabancı temsilciler ve  devlet kurumları sorumlularını taşıyan uçaklara ise izin verileceğini  aktardı.

Ülke genelinde kara yolu taşımacılığında, 31 Mayıs, deniz seferlerinde  8 Haziran, tren seferlerinde de 15 Haziran’a kadar seyahat yasağı  uygulanacak.

Devlet Başkanı Joko Widodo, salı günü, salgın nedeniyle ülke genelinde  ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığını bildirmişti.

 

 

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