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01.04.2020 - 15:56 | | AA

Endonezya'da corona virüsü nedeniyle 11 doktor öldü

Endonezya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 11 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da corona virüsü nedeniyle 11 doktor öldü

Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) Sözcüsü Halik Malik, ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Covid-19 nedeniyle 11 doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral verilmesinin önemine dikkat çeken Malik, gerekli koruyucu malzemelerin sağlık çalışanlarına sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Malik ayrıca yapılan Covid-19 testleri, vaka ve ölümlere ilişkin hükümetin daha detaylı bilgi vermesini talep ettiklerini belirtti.

Bu arada Cakarta Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dwi Oktavia, başkent Cakarta'da hastanelerde görevli 84 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkedeki vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157’ye yükseldiğini açıkladı.

Kubilay Gülbek'le 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek bu hafta, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran corona virüs hakkında yalnış bilinen doğrular ve doğru bilinen yanlışları anlattı.
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