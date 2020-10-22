MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü
ABONE OL
22.10.2020 - 05:43 | | AA

Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü

Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde kaçak kömür madeninde meydana gelen göçükte 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da maden ocağında göçük: 11 ölü

Güney Sumatra Bölgesel Afet Yönetim Ajansı Acil Durum Daire Başkanı Ansori, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Muara Enim bölgesindeki Tanjung Lalang köyünde kaçak işletilen kömür madeninde çökme sonucu heyelan oluştuğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 11 maden işçisinin cansız bedenine ulaştıklarını bildiren Ansori, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Batı Sumatra eyaletinin Güney Solok bölgesinde de nisan ayında, kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Gaziantep'te bir milyon dolar değerinde İncil ele geçirildiGaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalınan çok eski tarihli olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kızıltepe Uluçayır koruma altına alındı

Kızıltepe Uluçayır koruma altına alındı

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

10 havalimanı 'daimi hava hudut kapısı' ilan edildi

Sıradaki Haber