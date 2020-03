Enfekte sayısı 700 bini geçti

Çin’in Hubey Eyaletine bağlı Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke aldıkları tedbirleri sıkılaştırıyor. ABD dünyada en fazla vaka bildiren ülke oldu. Onu sırasıyla İtalya ve Çin izledi. Dünyada en fazla ölümün gerçekleştiği İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçerek Çin’deki ölü sayısının 3 katına ulaştı. İtalya’dan sonra Avrupa’da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6528’e çıktı. İngiltere’de de 209 yeni ölümle birlikte can kaybı 1228’e ulaştı. Fransa’da ölü sayısı 2500’ü aştı. Kovid-19’dan 2231 kişinin hayata veda ettiği ABD’de ise vaka sayısı 120 bini geçti. Salgında vaka ve ölenlerin sayısı her geçen gün artarken ülke liderleri ile sağlık bakanları alınan önlemleri sıkılaştıran açıklamalar yapıyor.

‘İyiye gitmeden önce’

Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz halkına mektup gönderdi. Johnson’un Kovid-19 salgınında “işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini” dile getirdiği mektubunun 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacağı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak. Johnson ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak. Başbakan mektubunda, “Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek” açıklamasında bulunacak. Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının “iyi bir sonuç” olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi. İngiltere’de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar

ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

‘Ölü sayısı 200 bini aşabilir’

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York Eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için “14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları” uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etti. Ayrıca Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisi, ülkede koronavirüsün merkezi olan New York’a gitmek için önceki gün Virginia Eyaleti’ndeki Norfolk deniz üssünden hareket etti. Salgın nedeniyle 19 gündür Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayan Trump, geminin hareketi için düzenlenen törene katıldı. Trump, bugün New York’a varması planlanan geminin koronavirüs hastası olmayanların tedavisini üstleneceğini açıkladı.

Öte yandan, ABD’de bir yaşından küçük bir bebeğin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Bebeğin başka sağlık sorunları olup olmadığı araştırılıyor. Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ise ülkedeki ölü sayısının 100 bin-200 bin arasında olacağını söyledi.

Evlerine yürüyorlar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür diledi. Sosyal hayatı sekteye uğratan 21 günlük dışarı çıkma yasağı 10 binlerce göçmen işçinin işsiz kalması ve toplu taşıma hizmet vermediği için evlerine yürüyerek dönmeye çalışması büyük tepkiye yol açmıştı. Hindistan’da Kovid-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.