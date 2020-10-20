Ermeni askerleri cepheden kaçıyor

Azerbaycan Ordusu, Cebrail bölgesindeki 13 köyü daha Ermenistan unsurlarından temizledi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı. Ermenistan güçleri, Dağlık Karabağ’daki ikinci ateşkesi de düzenlediği saldırılarla ihlal etmeye devam ederken, Azerbaycan Ordusu’nun güney cephede ilerleyişi hız kazandı. Karabağ’ın güneyindeki Cebrail iline bağlı 13 köy (Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı) Ermenistan unsurlarından temizlendi.

Türk Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan’a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı” bilgisini paylaştı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan ordusu, Cebrail’den, İran sınırındaki Zengilan bölgesine doğru harekete geçti ve bu bölgedeki bazı mevzileri de ele geçirdi. Bölgedeki kaynaklar, güney cephesinde sıkışan Ermeni güçlerinin, İran topraklarına kaçtığını ileri sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a firar etmek isteyen 55 yaş altı Ermeni askerlerinin ve gönüllülerin Azerbaycan topraklarından kaçmasını önlemek için Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yollara komuta merkezleri kurduğunu bildirdi.

Kurmay başkan öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan saldırılarına karşı, Ağdare-Ağdam ve Fuzuli-Hadrut-Cebrail istikametinde ve Aras Nehri boyunca operasyonların devam ettiğini açıkladı. Azerbaycan Ordusu’nun yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda, iki tank, 4 obüs ve 11 askeri araç cephenin farklı bölgelerinde imha edildi.

Çatışma bölgelerinde mevzilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1. Motorlu Tüfek Alayı geri çekildi. Alayın çatışma bölgesinde bulunan 63. Tank Taburu kurmay başkanı çatışmalarda öldürüldü, 1. tabur komutanı ile yardımcısı Gevorg Makaryan ise yaralandı. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan 5’inci Muhrip Alayı savunma alanında, aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan’ın olduğu tabur askerlerini de imha etti, kalan askeri personel savaş mevzilerini terk etti.

Yine sivillere ateş yağdırdılar

Ermenistan ordusu, 18 Ekim’de yürürlüğe giren ikinci geçici insani ateşkesi de ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ermenistan güçleri, dün Azerbaycan’ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırdı.

Saldırıda, Terter’e bağlı Elesgerli köyünün sakini 58 yaşındaki bir kişi yaralandı. Ağcabedi kentine bağlı Yukarı Kıyameddinli ve Karahanlı köyleri de obüs ve ağır top atışlarıyla vuruldu, saldırıda 25 evde ciddi hasar meydana geldi.

Ermenistan’dan PKK taktiği

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA’ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başvurdu. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Fuzuli bölgelerinde, Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı mühimmatların görüntülerini paylaştı.

DHA ekibi top ateşine canlı yayında yakalandı

Ermenistan, ateşkesi hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Ermeni güçleri son olarak Terter’de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef aldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de saldırıya canlı yayında iken yakalandı.

DHA’ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top atışı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

Saldırı haberini aldıktan sonra bölgeye intikal eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, bölgeden canlı yayın yaptığı esnada Ermenistan’ın fabrikayı hedef aldığı anlar kaydedildi. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı. -AZERBAYCAN, DHA