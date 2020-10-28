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28.10.2020 - 13:17 | | AA

Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu!

Son dakika haberine göre Ermenistan tarafından Berde şehir merkezine düzenlenen saldırıda en az 14 can kaybı, 40'ı aşkın yaralı var.

Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu!

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti, en az 40 yaralı var.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti. Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu, en az 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

Görgü tanıklarından bir esnaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.

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