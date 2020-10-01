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01.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ermenistan cesareti nereden alıyor’

Çavuşoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara ilişkin, “Azerbaycan bu işi sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız” dedi.

‘Ermenistan cesareti nereden alıyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz temmuzda Ermenistan’a ‘Aklını başına al’ şeklinde çok güçlü bir mesaj gönderdik. Bu cesareti nereden buluyor? Bu sorun 30 yıldır çözülmedi. Diplomasi yoluyla bu çözülmedi. Azerbaycan, sahada bu işi çözmek isterse tüm imkanlarımız ile yanında olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündemi değerlendiren ve soruları yanıtlayan Çavuşoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

- ATEŞKESİ TANIMIYOR: Ermenistan, “Ben sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum” diyor. Yüzde 20 Azerbaycan toprağını işgal etti, ama “daha fazlasını istiyorum” diyor. Temmuz ayında saldırdılar. O zaman bu saldırıyı durdurmuştuk. Azerbaycan hamle yaptı, Rusya araya girdi, ateşkes oldu. Şimdi, “Bu ateşkesi de tanımıyorum” diyor. Biz temmuzda Ermenistan’a ‘Aklını başına al’ şeklinde çok güçlü bir mesaj gönderdik. Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Bunu herkese soruyoruz, Lavrov’a da sorduk. “Sahada ve masada Azerbaycan’ın yanındayız” diyoruz ya, bu boş bir cümle değil. Bu sorun 30 yıldır çözülmedi. Suriye’de yaptığımız iş birliğini buraya da yansıtmak istedik. Uluslararası toplumun çağrılarına bakıyoruz: “Çatışmalar dursun.” Dursun da Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çekilmesini söylüyor musunuz? Diplomasi yoluyla bu çözülmedi, Azerbaycan da topraklarını savunmaya, kendi topraklarında mücadele ederek veriyor.

- YANINDA OLACAĞIZ: Azerbaycan, sahada bu işi çözmek isterse tüm imkanlarımız ile yanında olacağız. Azerbaycan’ın bir isteği olursa gereğini yaparız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan’ın kapasitesi yeterli. Aliyev de sık sık söylüyor, “Gel baş başa kalalım, ne olacak görelim” diyor. Ermenistan başka ülkelerden destek almasa buna cesaret edemez. Azerbaycan tek başına topraklarını kurtarabilir ama biz devlet olarak millet olarak ihtiyaç duydukları durumlarda yanındayız. Çözümsüzlük Ermenistan’a yarıyor. Diplomasi ile çözülmedi. Sahada ve masada ilerlemek daha etkili oluyor. Azerbaycan, çok sabretti bugüne kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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