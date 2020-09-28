‘Ermenistan huzurun önündeki en büyük tehdit’

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve AK Parti’den sert tepki geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de arayan Erdoğan, “Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz” dedi.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü kaydeden Erdoğan, “Dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye ‘tek millet, iki devlet’ anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir” değerlendirmesini yaptı.

‘İnsanlık suçu işliyor’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur” derken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor” dedi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ile Lavrov’un görüşmesinde, “Ermenistan’ın saldırganlığı”nın ele alındığı bildirildi. Rusya tarafından da, bakanların istişaresine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamada, “Cephe hattında en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşturulması gerektiğinin altı çizildi. Ölenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı dilendi” ifadelerini kullandı.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Ermenistan’ın saldırısının ardından mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Saldırı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, “Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’a tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir. Tovuz Bölgesi’nde artan gerilimler sıcak çatışmaya dönüşmüş, zulüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığı da iyice netleşmiştir... Güney Kafkasya’da istikrarsızlığın, ilkelliğin, işgal ve istila politikalarının ağırlık merkezi Erivan yönetimidir. Temmuz ayında, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz istikametinde yaşanan çatışmaların tekrar başlaması hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından milli güvenlik tehdididir... Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız.

Temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken Azerbaycan halkı, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askerlere destek verdi.

CHP’den kınama

CHP: Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz: Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz... Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu’nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan’ın uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’a, dolayısıyla Türk milletine karşı kahpe saldırılarını şiddetle lanetliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidar, uluslararası toplum ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan’ımızın yanındayız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ermenistan bilmeli ki bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir. Biz her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan’ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz.

Spiker gözyaşlarını tutamadı

Ermenistan işgali altındaki 7 köyün geri alındığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” ifadelerini kullandı.