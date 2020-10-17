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17.10.2020 - 12:51 | | DHA

Ermenistan sivilleri vurdu! Bebek ile annesi aynı tabutta

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

Ermenistan sivilleri vurdu! Bebek ile annesi aynı tabutta

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa verilmeye başlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi. Banka görevlisi baba Royal Şahmezerov 'da hayatını kaybederken ailenin diğer kızı Hatice Şahmezerova hain saldırıdan yaralı kurtularak öksüz kaldı.

Ermenistan sivilleri vurdu Bebek ile annesi aynı tabutta

Gözlerinin önünde yaşandı, kimse bir şey yapamadı!İstanbul Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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