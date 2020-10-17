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17.10.2020 - 07:00 |

Ermenistan’a Pompeo desteği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı kendini savunabilmesini umduklarını” söyledi. DW Türkçe’nin aktardığına göre, Atlanta’da WBS radyosuna konuşan Pompeo, “Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz” dedi.

Ermenistan’a Pompeo desteği

Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu “tarihi” ve “karışık” sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren Pompeo, Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle Türkiye’ye yönelttiği eleştirisini de yineledi. Pompeo, “Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan’a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar” dedi.

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