Ermenistan’a Pompeo desteği

Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu “tarihi” ve “karışık” sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren Pompeo, Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle Türkiye’ye yönelttiği eleştirisini de yineledi. Pompeo, “Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan’a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar” dedi.