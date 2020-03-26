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26.03.2020 - 18:06 | | AA

Ermenistan'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Ermenistan'da corona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikosyan, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, yoğun bakımda tedavi altında tutulan 72 yaşındaki kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Aynı zamanda hipertansiyon ve kalp ritmi bozukluğu da bulunan söz konusu kişinin, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.

Kovid-19 taşıyıcıları arasında öğrenciler ve askerler de var

Öte yandan Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 290 taşıyıcı arasında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir doktor ve bir ambulans şoförünün de taşıyıcılar arasında bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 3 askerde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

 

Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağıHindistan'da corona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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