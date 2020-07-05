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05.07.2020 - 12:11 | | DHA

Ermenistan’da koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!

Koronavirüs (Kovid-19) salgının hız kazandığı Güneybatı Asya ülkelerinden Ermenistan’da son 24 saatte 706 yeni vaka açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 484’e yükselirken ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 606 oldu.

Ermenistan’da koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!

Ermenistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 484 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı günlük olarak yükselişe geçti. Son 24 saatte 706 kişinin daha koronavirüs olduğu ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 606’ya ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 16 bin 140 olduğu raporlandı.

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! 'Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, coronavirüs vakalarındaki azalışın bir noktada durduğunu, bunda süper bulaştırıcıların büyük rol oynadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Tabi süper bulaştırıcının kim olduğunu bilemiyoruz; ama riski artırabilecek meslekler var. Sağlık personeli, gişe ve danışman memurları, kasiyerler, kuaför-berberler, uçaklardaki kabin memurları, şoförler gibi. Bunları tarayarak, bu kişileri mümkün olduğu kadar yakalamaya çalışılmalı. Yüzde 50 yakalarsanız yüzde 50 etki eder. Çok az bir kısmı süper bulaştırıcı" dedi.
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