Ermenistan’ın ölüm füzeleri imha edildi

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim merkezlerine ölüm kusan Ermenistan’a ait iki balistik füze sistemini nokta atışıyla imha etti. Temmuz ayında Tovuz’da Azerbaycanlı Tuğgeneral Polat Haşimov’un şehit edilmesini planlayan Ermeni komutan Ruben Sanamyan’ın çatışmalarda öldürüldüğü iddia edildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da geçici ateşkesi çiğnemeye devam eden Ermenistan güçlerine ağır bir darbe daha vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence’de işlenen savaş suçuna benzer bir olayın tekrarlanmaması için, Ermenistan’da konuşlu ateşlenmeye hazır iki balistik füze sisteminin nokta atışı ile imha edildiğini bildirdi.

Ermeni İHA’sı vuruldu

Bakanlık, imha edilen füzelerin Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğunu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiğine dikkat çekti. Sahada ilerlemeyi sürdüren Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini de işgalden kurtardı. Fuzuli cephesinde dün uçuş gerçekleştiren Ermenistan’a ait bir İHA da, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi. Azerbaycan ordusu, 12 Ekim’de de Ermenistan’a ait 3 İHA’yı düşürmüştü.

Ermenistan güçleri, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için önceki gece yine Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenledi. Azerbaycan ordusu saldırı püskürttü. Çatışmalarda, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel araç imha edildi. Ermenistan ordusu ayrıca Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun, dün Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiğini ve saldırıda Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) adlı sivilin yaşamını yitirdiğini, böylece Ermenistan saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısının 43’e ulaştığını açıkladı.

‘O katil de öldürüldü’

14 Temmuz’da Tovuz’da Azerbaycanlı Tümgeneral Polat Haşimov ile Albay İlgar Mirzeyev’in dışında bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit şehit edilmesini planlayan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından Karabağ’da “Milli Kahraman” madalyası alan Ermeni komutan Ruben Sanamyan’ın çatışmalarda öldürüldüğü ileri sürüldü.

Ermenistan kaynakları ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Haşimov, Türkiye’de TSK bünyesinde eğitimler almıştı.

Ermeniler bu kez gazetecileri vurdu

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini DE hedef aldı. AZTV’nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sabah saatlerinde Terter’in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. Okul binası içindeyken bir top mermisi okula isabet etti ve tavan üzerimize çöktü. Hemen okul binasından çıktık ancak araca doğru koşarken büyük bir patlama daha meydana geldi. Şoförümüz başından ve karnından yaralandı. Hemen onu araca aldık ancak yanımızda bulunan bir sivil daha vardı. O da yaralıydı ve onu da alıp Terter kent merkezine döndük.”