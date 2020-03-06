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06.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Esad güçleri geri çekilmeli’

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suriye konusunda NATO’nun Türkiye’ye hava desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

‘Esad güçleri geri çekilmeli’

 İdlib’deki durumun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini belirten Rubio, düzenlediği saldırılardan dolayı Rusya ve Beşar Esad rejimine tepki gösterdi.

Rubio, “Rusya, İdlib’deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esad güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye’ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli” dedi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brandon Boyle ile Cumhuriyetçi Adam Kinzinger da, Amerikan “Fox News” kanalına yazdıkları makalede Rusya ve Esad rejiminden İdlib’de düzenledikleri saldırılara son vermesi çağrısında bulundu. 

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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