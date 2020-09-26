Escobar'ın yeğeni duvarın içinde 18 milyon dolar buldu!

Birçok dizi ve filme konu olan Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın ailesinden dünyayı şaşkınlığa uğratan bir haber var.

Yeğen Nicolas Escobar, beş yıldır yaşadığı kartel lideri amcasının Kolombiya Medellin'deki evinin duvarında yaklaşık 18 milyon dolar buldu.

Plastik poşetlere saklanmış paranın yanı sıra bir altın kalem, uydu telefonları, daktilo, bir kamera ve bir de tab edilmemiş bir rulo fotoğraf duvarın içindeydi.

Yeğen Escobar, daha önce de alışılmadık yerlerde ve zulalarda para bulmuştu ancak hepsi çürümüş haldeydi.

1993'te ABD'lilerin de katıldığı bir operasyonda memleketi Medellin'deki bir çatı katında öldürülen Pablo Escobar, Forbes dergisine göre 25 milyor doları bulan servetiyle dünyanın 17. zenginiydi. Escobar'ın başında olduğu Medellin Karteli, 1980'lerde dünyada tüketilen kokainin yüzde 80'ini piyasaya sürüyordu.