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26.10.2020 - 23:00 | | AA

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Bolivya'da Aralık 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

La Paz Eyaleti Adalet Mahkemesi Başkanı Jorge Quino, Bolivya'da yayın yapan Unitel televizyonuna yaptığı açıklamada, Morales'e yönelik "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" davaları nedeniyle çıkarılan yakalama kararının geçersiz kılındığını duyurdu. 

Quino, analiz edilen yakalama kararında bazı düzensizliklerin bulunduğunu, özellikle Morales'in savunma hakkının ihlal edildiğini belirtti. 

Eski Adalet Bakanı Hector Arce hakkında 20 Ekim 2019'da düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararı da dün iptal edilmişti. 

Hector Arce, bazı eski bakan ve devlet görevlileriyle yaklaşık 1 yıldır Meksika'nın Bolivya'daki büyükelçiliğinde bulunuyordu. 

BOLİVYA'DA 2019'DAKİ SEÇİM KRİZİ 

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti. 

Bolivya'da istifasının ardından meydana gelen gösteriler nedeniyle Morales hakkında Aralık 2019'da "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı. 

O dönem basında çıkan ses kayıtlarında Morales'in koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile konuştuğu, ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesi ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikatlar kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.

 

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