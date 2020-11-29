Eski eşleri birleşip mal varlığını dondurdu

Bunun üzerine 2018 yılında tutuklanan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in eski eşlerinin kendisine karşı birleşerek savaş başlattığı ortaya çıktı.

New York’taki Wende Cezaevi’nde cezasını çeken yapımcının çöküşünden önce ilk eşi sosyeteden Eve Chilton ile ikinci eşi, İngiliz modacı Georgina Chapman birbirlerinden nefret ediyordu. Zıt karakterlerde olan iki kadının, cinsel istismar skandalının patlak vermesinden sonra birbirleriyle temas kurarak güç birliği yaptıkları öğrenildi.



6 milyon dolarlık



Eski eşlerin bu kapsamda Weinstein’in 6 milyon dolarlık mal varlığını dondurduğu bildirildi. Mal varlığı dondurulduğu için maddi hiçbir işlem yapamayan yapımcının beş parasız kaldığı belirtildi. Weinstein’ın sözcüsü Juda Engelmayer, olayı doğrulayarak “Harvey’nin sağlığı kötü. Eski eşleri banka hesaplarını dondurduğu için parasızlıktan mahkeme kararını temyiz bile edemiyor. Para veremediği için evraklarla ilgili hukuki işlemler yapılamıyor” dedi. Yapımcının diğer avukatlarının da sağlık sorunları olan Weinstein’in yasal sorunlar çözülmeden öleceğini düşündükleri konuşuluyor. Bu arada avukatlardan Charles Harder, parasını alamadığı için Weinstein’e dava açtı.