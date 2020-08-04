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04.08.2020 - 07:00 |

Eski kral İspanya’dan ayrılıyor

İspanya eski Kralı Juan Carlos’un, hakkında çıkan “yolsuzluk” iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Eski kral İspanya’dan ayrılıyor

 

İspanya Kraliyet Aliesi’nce yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos’un ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Carlos’un İspanya’dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu  oğlu Kral 6. Felipe’ye sunduğu kaydedildi. Carlos’un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade verebileceğini bildirdiği ifade edildi.

Maaşı kesildi

Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen  İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan Kral Juan Carlos’un devletten aldığı maaşı kesmişti.

Tahtını 2014’te oğlu 6. Felipe’ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos  kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.

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