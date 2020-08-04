Eski kral İspanya’dan ayrılıyor

İspanya Kraliyet Aliesi’nce yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos’un ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Carlos’un İspanya’dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe’ye sunduğu kaydedildi. Carlos’un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade verebileceğini bildirdiği ifade edildi.

Maaşı kesildi

Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan Kral Juan Carlos’un devletten aldığı maaşı kesmişti.

Tahtını 2014’te oğlu 6. Felipe’ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.