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06.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Eski sevgiliden ‘alacak’ davası

90’lı yılların ünlü mankeni Naomi Campbell’e eski sevgilisi, Rus milyarder Vladislav Doronin “alacak davası” açtı. Doronin “Naomi bana olan borcunu ödesin, aldıklarımı geri versin” diyor

Eski sevgiliden ‘alacak’ davası

90’lı yılların dünyaca ünlü süper modeli Naomi Campbell, 2008 ile 2013 yılları arasında Rus milyarder Vladislav Doronin ile aşk yaşadı. Şimdi 50 yaşında olan İngiliz mankenin, 2018’de Doronin ile ilişkisini bitirmeden önce 27 yaşındaki pop yıldızı Liam Payne ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine model ile milyarder yollarını ayırdı. Ama şimdi ABD merkezli magazin sitesi TMZ’in ulaştığı belgelere göre, Doronin, Naomi Campbell’e kendisine olan borçlarını ödemediği ve aldığı eşyaları iade etmediği gerekçesiyle alacak davası açtı.

3 milyon dolarlık eşya iddiası

Vladislav Doronin, kendisine ait olan ama Naomi’de kalan 3 milyon dolarlık eşyaları ve ayrıca borç olarak verdiği parayı modelin geri vermeyi reddettiğini iddia ediyor. Rus iş insanı, Naomi Campbell’e bir hayır kurumu müzayedesinde 35 bin dolar değerinde, modacı Zac Posen’in tasarımı olan bir elbise aldığını ve Rusya’nın başkenti Moskova’da lüks bir otelin geceliği 13 bin dolar olan odasında kalmasını sağladığını da söylüyor. Naomi Campbell’ın eski sevgilisine toplam ne kadar borcu olduğu ise henüz açıklanmadı.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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