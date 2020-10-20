Eski sevgiliden komplo iddiası

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Carlos’un eşini aldatarak ilişki yaşadığı eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein (56) de basına konuştu. İngiliz “The Telegraph” gazetesine açıklama yapan Alman girişimci zu Sayn-Wittgenstein, komplo iddiasında bulunarak şunları söyledi: “Kral ile 2012 yılında yaptığım tatilin ardından İspanyol basınının hedefi oldum. Sonra bu olayı, kralın tahttan çekilmesini hızlandırmak isteyen kraliyetin yönettiğini anladım. Beni kurban seçtiler, zaten düşmanlık hep kadınlara yöneltilir.” Zu Sayn-Wittgenstein, İspanyol ajanlar tarafından takip edildiğini ve İngiliz Prenses Diana’nın şüpheli ölümünü hatırlatan “imalı” tehditler aldığını da öne sürmüştü.