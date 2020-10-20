20.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Eski sevgiliden komplo iddiası
2014’te tahtı oğluna bırakan İspanya’nın eski kralı Juan Carlos (82) Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlandıktan sonra geçen ay ülkesini terk ederek Abu Dabi’ye gitti.
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Carlos’un eşini aldatarak ilişki yaşadığı eski sevgilisi Corinna zu Sayn-Wittgenstein (56) de basına konuştu. İngiliz “The Telegraph” gazetesine açıklama yapan Alman girişimci zu Sayn-Wittgenstein, komplo iddiasında bulunarak şunları söyledi: “Kral ile 2012 yılında yaptığım tatilin ardından İspanyol basınının hedefi oldum. Sonra bu olayı, kralın tahttan çekilmesini hızlandırmak isteyen kraliyetin yönettiğini anladım. Beni kurban seçtiler, zaten düşmanlık hep kadınlara yöneltilir.” Zu Sayn-Wittgenstein, İspanyol ajanlar tarafından takip edildiğini ve İngiliz Prenses Diana’nın şüpheli ölümünü hatırlatan “imalı” tehditler aldığını da öne sürmüştü.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.