Eski sevgiliden saldırı iddiası

ABD’nin başkenti Washington DC’de, 6 Ocak Çarşamba günü kendisi gibi Başkan Donald Trump’ın destekçisi olan onlarca saldırganla birlikte Kongre’yi basanlar arasında Ashli Babbitt de vardı. Ashli Babbitt (35) baskın sırasında polisin açtığı ateşle öldü. ABD Hava Kuvvetleri’nde 11 yıl görev yaptıktan sonra 2017’de askeriyeden ayrılan Babbitt, Kongre baskınıyla dünya gündemine geldi. Ashli Babbitt’in 2016 yılında da eşi Aaron Babbitt’in eski sevgilisi Celeste Norris’e (39) kıskançlık nedeniyle saldırdığı iddia edildi. İngiliz “Daiy Mail” gazetesinin Temmuz 2016 tarihli mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, kıskançlık krizine giren Babbitt, Maryland’debir otobanda Celeste Norris’i aracıyla takip etti.











Aracına çarptı



İddiaya göre, Ashli Babbitt daha sonra aracıyla, Norris’in otomobiline arkadan üç kez çarptı. Olay, Norris’in şikâyetiyle mahkemeye yansıdı. Norris mahkeme ifadelerinde, Babbitt tarafından tehdit edildiğini, geceleri telefonla taciz edildiğini ve işine giderken de takip edildiğini aktardı. Otomobiline üç kez çarpılmasıyla bedensel ve psikolojik olarak kalıcı hasara uğradığını belirten Norris, mahkemeden Babbitt hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ama Daily Mail’e göre, Babbitt yalan söyleyerek mahkemenin uzaklaştırma kararını kaldırttı. Bunun üzerine Norris de tekrar uzaklaştırma kararı aldırttı. Babbitt’in dava sonunda “Pervasızca tehlike yaratma” suçlamasından beraat ettiği, “kötü niyetli mülk hasarı” iddiasında ise suçsuz bulunduğu bildirildi. Ama Norris bugün de kendisinin haklı olduğunu savunuyor.