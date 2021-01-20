Etna Yanardağı'nda korkunç patlama! Lavlar geceyi aydınlattı...

İtalya'da Sicilya Adası'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın yer alan Etna Yanardağı, 2020’nin Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçerek patladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde de kısıtlamaya gidildi.

Lavların ıssız bir vadiye aktığı bildirilirken, Etna yakındaki kasabaların bazılarına bir miktar kül püskürttü.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği bildirildi. Ayrıca son püskürtmeler sebebiyle, Etnave civarında 3.3 büyüklüğünde bir volkanik depremin kaydedildiği ifade edildi.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak kabul edilen Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir volkan. Ayrıca geceleri olağanüstü lav akıntılarını görmeye hevesli yürüyüşçüleri çeken popüler bir turizm merkezi olarak biliniyor.

Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen Etna’nın lavlarının oldukça yavaş ilerlediği biliniyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.

Etna Yanardağı, İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağ olarak yer alıyor. Yüksekliği, en yakın rakibi Vezüv'ün 3 katı, Stromboli'nin ise 3,5 katı kadar olan Etna Yanardağı, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.