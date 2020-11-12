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12.11.2020 - 22:42 | | AA

Europol'dan çarpıcı rapor! Pandemi döneminde arttı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının suçlara etkisini inceleyen raporunda siber suçlar ve sahtecilikte artış görüldüğünü açıkladı.

Europol'dan çarpıcı rapor! Pandemi döneminde arttı

Organize suç örgütlerinin yeni yöntemlerle koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunulan raporda, siber suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik ve çocukların internet aracılığı ile istismarı gibi suçlarda artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, artan sınır kontrolleri ve denetimler sayesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlarda ciddi azalma görüldüğü bildirildi.

Europol Direktörü Catherine De Bolle siber suçlardaki artış için "Raporda suçluların belirsizliği nasıl fırsata çevirdiğini görüyoruz." dedi.

Raporda, salgının neden olduğu ekonomik kriz ve işsizlik sebebiyle insanların daha fazla suça yöneldiğine dikkat çekildi.

Bakan Koca paylaştı: Ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdurSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
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