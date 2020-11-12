Europol'dan çarpıcı rapor! Pandemi döneminde arttı

Organize suç örgütlerinin yeni yöntemlerle koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunulan raporda, siber suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik ve çocukların internet aracılığı ile istismarı gibi suçlarda artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, artan sınır kontrolleri ve denetimler sayesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlarda ciddi azalma görüldüğü bildirildi.

Europol Direktörü Catherine De Bolle siber suçlardaki artış için "Raporda suçluların belirsizliği nasıl fırsata çevirdiğini görüyoruz." dedi.

Raporda, salgının neden olduğu ekonomik kriz ve işsizlik sebebiyle insanların daha fazla suça yöneldiğine dikkat çekildi.