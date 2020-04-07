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07.04.2020 - 21:52 |

Europol'den 80 milyon euroluk operasyon!

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), yatırımcıları değersiz hisselere yönlendirerek 80 milyon avro dolandıran suç şebekesine operasyon düzenledi.

Europol'den 80 milyon euroluk operasyon!

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımlarını online yapan kullanıcıları, satış teknikleriyle değersiz hisselere yönlendiren şebeke, bu yolla Almanya ve Avusturya'da 1000 kişiyi yaklaşık 12 milyon avro dolandırdı.

Şebeke, mağdurlarını, toplam 80 milyon avro değerinde kayba uğrattı.

Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Avusturya güvenlik birimleriyle düzenlenen ortak operasyonda, Sırbistan'da 5, Bulgaristan'da 4 olmak üzere şebeke üyesi 9 kişi yakalandı.

Operasyona Avrupa Yargısal İşbirliği Ajansı da (Eurojust) destek verdi.

 

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