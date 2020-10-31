Evini dekore ederken buldu... Tek kelimeyle korkunç!

Birleşik Krallık’ta Paul Jones, evinde gizemli bir el yazısıyla yazılmış nota ve bir palyaçonun polaroid fotoğrafına rastladığında hayli korktu.

Liverpool’da yaşayan Jones evini dekore ederken, evin önceki sahiplerinin bıraktığına inandığı bir not ve fotoğrafla karşılaştı.

Mirror'ın haberine göre bir çocuk tarafından yazılmış gibi görünen bahsi geçen notta şu ifadeler yer alıyordu:

"Sevgili Megan, şu anda senden nefret ediyorum ama seni seviyorum."

Ancak evin önceki kiracılarının çocuğu olmadığı için bu ihtimal akla yatkın görünmüyordu.

Notun yanı sıra Jones, ürpertici bir palyaço kostümü giymiş, yüzünde üzgün bir ifade olan bir kişinin polaroid fotoğrafını da buldu.

Jones, bulduklarını 850 sterlin (yaklaşık 9 bin TL) değerinde koltuk kazanmayı vadeden ScS’nin tuhaf eşya bulma yarışmasına gönderdi.

Ancak ürpertici eşyalar bulan ve yarışmaya katılan yalnızca Paul Jones değildi. Sam McCloskey de 1920’li yıllara ait eski bir akıl hastanesinin planlarının yer aldığı dosyayı gönderdi.

Siyah klasörün üzerinde altın sarısıyla yazılmış ifadeler şu şekildeydi: "Brighton Belediyesi, Borough Akıl Hastanesi, Blok Planları, 1929."

Yarışmaya katılan nesneler arasında ürpertici oyuncaklar da yer alıyordu. Bunun yanı sıra üç kişi de eski ev sahiplerinden kaldıklarına inandıkları voodoo bebekleri keşfetti.

Kaynak: Independent Türkçe