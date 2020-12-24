Evsizin viral olan ‘değişimi’

Yiyecek yerine sadece tıraş olmayı istediği için duygulanan berber dükkanındaki ekip, Guimaraes’i 2 saat bakıma soktu ve kıyafet hediye etti. Dükkanın sahibi Alessandro Lobo, değişimini sosyal medyada paylaşınca Guimaraes’in ailesi fotoğrafı görerek berberle iletişime geçti. Lobo, Guimaraes’in her gün dükkanın önünden geçtiğini söylemesi üzerine aile adrese geldi. 10 yıldır öldüğünü düşündükleri Guimaraes ile bir araya gelen aile, berber dükkanının kendilerine eşsiz bir ‘Noel’ hediyesi verdiğini söyledi. Öte yandan, Guimaraes’in ailesinin ‘eve dön’ çağrısını reddettiği sokaklarda daha özgür olduğu için evsiz olmayı tercih ettiği belirtildi.