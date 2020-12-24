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24.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Evsizin viral olan ‘değişimi’

Brezilya’nın Goiania kentinde 3 yıldır evsiz olan 45 yaşındaki Joao Coelho Guimaraes’in bir berber tarafından tıraş edildikten sonra herkesi şaşırtan değişiminin sosyal medyada viral olması, kendisinin öldüğünü zanneden ailesiyle buluşmasını sağladı. Guimaraes, geçen hafta kentte her zaman teneke topladığı caddedeki berber dükkanından kendisini tıraş etmelerini rica etti.

Evsizin viral olan ‘değişimi’

Yiyecek yerine sadece tıraş olmayı istediği için duygulanan berber dükkanındaki ekip, Guimaraes’i 2 saat bakıma soktu ve kıyafet hediye etti. Dükkanın sahibi Alessandro Lobo, değişimini sosyal medyada paylaşınca Guimaraes’in ailesi fotoğrafı görerek berberle iletişime geçti. Lobo, Guimaraes’in her gün dükkanın önünden geçtiğini söylemesi üzerine aile adrese geldi. 10 yıldır öldüğünü düşündükleri Guimaraes ile bir araya gelen aile, berber dükkanının kendilerine eşsiz bir ‘Noel’ hediyesi verdiğini söyledi. Öte yandan, Guimaraes’in ailesinin ‘eve dön’ çağrısını reddettiği sokaklarda daha özgür olduğu için evsiz olmayı tercih ettiği belirtildi. 

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