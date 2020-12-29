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29.12.2020 - 03:10 | | AA

FAA izin verdi! ABD küçük dronlar için flaş karar

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu dronların sokaklarda gece uçabilmesi için izin çıkaracaklarını duyurdu.

FAA izin verdi! ABD küçük dronlar için flaş karar

 

FAA'den yapılan yazılı açıklamada, küçük boyutlu dronların gece vakti uçması için izin çıkarılacağı bildirildi. Kararın ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçeceğini belirten FAA, güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de dronlara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyacaklarını kaydetti.

FAA'in bu kararının ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım olduğu belirtildi.

Elazığ'da Ay halesi oluştuElazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
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