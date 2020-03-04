MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Faciaya sebep olan hortumda ölü sayısı artıyor!
ABONE OL
04.03.2020 - 07:10 | | AA

Faciaya sebep olan hortumda ölü sayısı artıyor!

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e çıktı.

Faciaya sebep olan hortumda ölü sayısı artıyor!

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e çıktı.

Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140’tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi.

Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, “Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Faciaya sebep olan hortumda ölü sayısı artıyor

Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.

Eyaletin Putnam ilçe Belediye Başkanı Randy Porter, “Hortum çok hızlı vurdu, birçok insanın sığınacak vakti yoktu, insanların çoğu uyuyordu." dedi.

Nashville kentinin merkez bölgelerinde de etkili olan hortum nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Şehirde toplu ulaşım bir süreliğine dururken yakın bölgedeki havaalanları da uçuşa kapatıldı.

Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 44 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükselirken birçok insanın da kayıp olduğu bildirildi.

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber