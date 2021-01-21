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21.01.2021 - 07:00 |

Faithfull’dan yeni albüm

Ünlü İngiliz müzisyen Marianne Faithfull, geçirdiği ağır Kovit-19’un ardından yeni albümünü tamamladı ve 30 Nisan’da yayınlayacak.

Faithfull’dan yeni albüm

 Faithfull’un Warren Ellis iş birliğiyle hazırladığı albümün ismi Lord Byron’ın “She Walks in Beauty” şiirinden geliyor. Albümdeki diğer parçalar da aralarında Percy B. Shelley ve John Keats’in yer aldığı 19. yüzyıl romantik dönem şairlerinin şiirlerinden ilham alıyor. Kovit-19 salgını öncesinde kayıtlarına başlanan albümle ilgili Guardian’a konuşan Marianne Faithfull, 3 hafta hastanede kaldığını ve ciğerlerinin hasar gördüğünü belirtiyor ve “Karanlık bir yerdeydim, herhalde ölümdü” diyor. “She Walks in Beauty”, Faithfull’un 21. solo albümü olacak. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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