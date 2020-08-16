'Felaket durumu' ilan edilen bölgede ölümler artıyor

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 395’e çıktı.

Kovid-19 salgınının yayılmasından dolayı 3 Ağustos’ta "felaket durumu" ilan edilen Victoria eyaleti ile 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’de can kaybı ve vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Son 24 saatte 279 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı Melbourne’de, 16 kişinin ölmesiyle ülkede can kaybı 395’e yükseldi.

Avustralya’da virüsün görülmeye başlamasından itibaren yapılan 5 milyon 185 binden fazla testin sonucuna göre, virüs nedeniyle hastalanan 23 bin 287 kişiden 13 bin 345’i iyileşti. Halen 8 bin 925 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 47’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da 13 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 23 bin 680 kişiye yapılan testlerde 13 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu bildirdi.

Yeni vakalarla birlikte aktif vaka sayısının 66’ya yükseldiğini belirten Dr. Bloomfield, hastanede tedavi gören 3 kişi dışındaki diğer hastaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1622 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.